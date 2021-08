Maalaste elu: kummikud jalas ja lauluviis huulil, internetist rääkimata

Uurikad elavad Uuri külas Harjumaal Kolga lähistel. Loksa ja Kuusalu on kiviga visata ja Tallinna piir on poole autosõidutunni kaugusel. Nad on tänapäevased maalapsed, kelle jaoks ühtviisi tähtis nii internet kui ka koduõue avarus. Nad õpivad usinalt klassikalist muusikat, kuulavad hea meelega rokki ja teevad oma rõõmuks folkbändi. Nad on Uurikad.