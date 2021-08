Teraviljahindadega toimub anomaalia

Põllumajandusfirma Pajusi ABF juht Lembit Paal on kindel, et praeguste teraviljahindade üle rõõmustavad ka need, kes fikseerisid teravilja müügihinna mõni päev enne 13. augusti suurt hinnatõusu nagu tema. „Jah, saan oma müügikoguse juures küll mitu tuhat eurot mööda pükse, kuid börsil söödavilja eest saadav üle 200 euro tonnist, juba see liigitub anomaalia sekka, mis tuleb kiirelt ära kasutada,” lausus ta. Ta teab, et teiste kaotused võivad olla veel suuremad, sest teraviljahindade fikseerimisel on igaühel oma taktika. Seda alustatakse kevadel n-ö talvituva orase pealt ja tehakse ka suvel vilja kasvult saaki ennustades.