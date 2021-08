Peipsi ääres ootab 175kilomeetrine toidutänav

Peipsi ääres on praegu kõige külluslikum aeg, valminud on kõikvõimalikud aia-, metsa ja põllusaadused. Kõigest sellest valmistavad restoranid Vasknarvast Saaboldani toitu oma parimate retseptide järgi, et külastajaid rõõmustada. Samuti saab sel nädalavahetusel Peipsimaa lugematutest müügipunktidest kaasa osta kogu seda rikkust, mis Peipsi ääres kasvab.