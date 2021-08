Nädala mõte: valige ära!

Mõni usub COVIDisse ja vaktsineerimisse, teine mitte, aga need teemad mõjutavad kõigi elu ja olukord läheb aina hullemaks. Piirangud löövad taas turismitalude, söögikohtade, spaade ja paljude teiste sissetulekute pihta. Mitte ainult omanike rahakott ei tühjene, ka tuhandete töötajate perede toimetulek halveneb. Need ärid on kaks hooaega niigi hinge vaakunud ja ilmselt osa nüüd ka hingusele läheb. Või on valitsusel plaan nende aitamiseks? Kas valitsusel on plaan, mis saab meie kõigi sissetulekutest, kui riik on vaja taas suures osas pausile panna? Käige see välja. Juba nüüd, et meiegi teaks omi samme kavandada.

Kas meditsiinitöötajad said suvel piisavalt puhata, et uuele lainele värskena vastu minna? Naiivne küsimus, tean isegi. Aga kuidas siis meditsiinisüsteem vastu peab, sest ega maailmatasemel aparatuur ravi, ikka inimene. Kas meedikud suudavad veel ühe pingelise hooaja värskena vastu pidada, et mitte üleväsimusest eksimusi teha.

Kas iga abivajaja pääseb eriarstile? Piiratud eriarstiabi tähendab ju valudes vaevlejaid, kellest osa ei saagi pärast lisaootamist enam päriselt terveks. Eestil on vaktsiinivaru ja looklevad järjekorrad näitavad, et ka vaktsineerida soovijaid jagub. Kuidas ometi pole siis pisikeses riigis suudetud kõiki soovijad juba ära süstida? Pole kahtlust, et vaktsineerimistõendi ettenäitamisnõue toob palju tüli ühiskonda. Kuidas selle lahendate?

Leedu ägab sissetulijate koorma all, juba on Lätigi löögi all. Kindlasti jõuab probleem ühel hetkel Eesti pinnale. Tahame kuulda, et valitsus tegeleb täisjõul selle küsimusega ja oleks võtta rahvast rahustavaid vastuseid.