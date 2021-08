Põllumehed mõtlevad vaktsiinist keeldujate mõjutamisele

Tellijale

Järvamaal Sargvere põllumajandusühistu tööd juhtiv Toomas Uusmaa on siiani seda meelt, et vaktsineerimine on iga töötaja oma rida. Temal on vaid töötajatele loetud peale karmid sõnad, et haigena tööle tulla ei tohi. Seni on kõik kenasti toiminud, haigestumisi on ikka ette tulnud, kuid mitte rohkem kui koroonaeelsel ajal.

Uusmaa teab, et ka ettevõtte töötajate seas on koroona läbipõdenuid, kuid suuri koldeid töö juures pole sellest tekkinud. „Põllumajanduses saab korraldada tööd sedasi, et töötajad väga üksteisega kokku ei puutu. Nii oleme üksikute haigestumiste korral kenasti hakkama saanud,” lausus ta.

Aega vaktsineerida on olnud

Kui aga nüüd hakatakse ühiskonnas aina rohkem rääkima vaktsineerimistõendi tähtsusest, pole ta enam nii kindel, et seda töötajatelt nõudma ei hakka. Ka on ta mõelnud töötajate vaktsineerimisotsuse mõjutamisele. „Aega vaktsineerida on olnud küll ja enamgi veel, võib-olla tõesti tasub nüüd töötajateltki tõsisemalt küsima hakata, miks nad pole seda siiani teinud, sest haigestujate arv meil ju jälle tõuseb,” rääkis ta.