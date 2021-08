Kuumad suved sunnivad loomade jahutamise peale mõtlema

Kõige kiiremini ilmnevad kuumusest tingitud hädad piimakarja juures, sest veistele on juba 15 ºC ületav temperatuur palav, rääkimata üle 50 kraadi küünivast õhusoojast. Kuumastress väljendub piimaanni kahanemises, mis võib väheneda tavalisega võrreldes isegi rohkem kui viis liitrit lehma kohta päevas. Loomad on loiud ja jätavad sööta järele, mistõttu asjatundja saab kohe aru, et neid vaevab kuumus.