Kuidas kasvuhoones kahjuritega võidelda?

Taimed on nüüdseks saavutanud maksimaalse kasvu ning kogu energia kulub saagi moodustamisele ja valmimisele. Selle piisavalt suure taimse massi sees on kahjuritel hea toimetada.

Suvise kuumalaine tõttu on suur osa aednikest hädas hariliku kedriklestaga (Tet­ranychus urticae). Vähem on teada, et kasvuhoones leidub teisigi lestaliike. Eriti tülikas kahjur on imetilluke Tetranychus cinnabrinus, kuni poole millimeetri pikkune karmiinpunane kaheksajalgne ämblikulaadne putukas, kes taime mahla imedes eritab taimele mürgist ainet ja kiirendab sellega taime hukkumist.

Kedriklest

Kedriklest armastab kasvuhoones kuiva ja kuuma seisvat õhku ning taimede tihedat asetust. Kedriklest läbib viis arengujärku: muna, vastne, kaks neidise järku ja valmik. Taime kahjustavad peale munade kõik. Lesta näeme toimetamas taimelehtede alumistel külgedel, valmikud ja neidised punuvad oma eritistest võrgu, mis võib katta kogu taime.

Et kedriklesta levikut piirata, tuleks jälgida ja reguleerida kasvuhoone temperatuuri, tõsta kuumadel perioodidel õhuniiskust ja parandada õhu liikumist taimede vahel. Taimi tuleks puhta veega regulaarselt piserdada. Suuremate kasvuhoonepindade puhul kasutatakse ka biotõrjet ehk röövlestasid (Neoseiulus californicus, Phytoseiulus persimilis), kes söövad kasvuhoones levinud kahjureid ja taimedele kahju ei tee. See on kasvatajale üsna kulukas. Odavam on kasutada looduslikke taimseid leotisi (nõges, soolikarohi, võilill jm), millega vähemalt kord nädalas taimi pritsida. Tõenäoliselt saame sellega kahjurite levikut piirata, kuid mitte neist täielikult vabaneda. Ikka leiavad nad koha, kuhu varjule pugeda ja paljunemist jätkata.

Kasvuhoonekarilane

Teine oluline kahjur on kasvuhoonekarilane (Trialeuroides vaporarium). Ta on väga raskesti tõrjutav, kuna paljuneb kiiresti ja valmikud suudavad lennates kärmesti ühest kohast teise liikuda. Kasvuhoonekarilane on paari-kolme millimeetri pikkune valgete tiibadega lendav putukas, kes imeb taimeosadest mahla. Taimi raputades tõusevad valmikud aktiivselt lendu, kuid maanduvad ruttu taimelehtede alumistel pooltel.

Sellel kahjuril on kuus arengujärku: muna, neli vastsejärku ja valmik. Taimele on kahjulikud kõik aktiivsed arengujärgud, kuid suurimat kahju teevad vastsed. Nad toituvad taime mahlast. Nii valmikud kui vastsed eritavad elutegevuse käigus mesinestet, millele kinnituvad nõgiseened ja taim kattub ühtlase tahmakihiga. See omakorda pärsib taimede fotosünteesi ja ainevahetust, mis kiirendab taimede hukkumist ning vähendab saagikust.

Varajaseks avastamiseks on soovitav kasvuhoonesse riputada kollased liimpüünised ja teha iganädalast seiret. Kahjuri levikut soodustab lämmastikuga üleväetamine. Kasvuhoonet tuleks ventileerida ning regulaarselt eemaldada taimede lehti ja külgvõrseid.

Ka karilase vastu saab kasutada biotõrjet, kasurputukaid (Encarsia formosa, Eretmocerus eremicus – kiletiivalised, Macrolophus pygmaeus – röövlutikas) – see annab tõrjumisel ja kahjuri ennetamisel kõige paremaid tulemusi. Karilane muutub tõrjepreparaatide suhtes väga kiiresti resistentseks ja tõrjevahendid neile ei mõju.