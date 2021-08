Mahetalu perenaine julgustab maale tulema

Tellijale

Eike majandab 0,3 hektaril, mis annab tema sõnul päris palju tööd. Kõik, mis põllult tuleb, leiab tee klientide ostukorvi.

On muidugi ka erandeid. Kord proovis katsetamishimuline Eike kasvatada endiiviat ehk salatsigurit. Seda peeti mõruks ja kogu saak läks komposti. „Mõru ei tähenda tegelikult, et saak halb oleks olnud. Kindlasti oli see väga kasulik, aga kliendid otsivad eeskätt maitseelamust ja mõned tooted vajavad harjutamist,” selgitas Eike. Ta peab oma põlde justkui katsepolügooniks.

Karu talu asub Keravere sumbkülas, mida on ajalooürikutes mainitud juba 1278. aastal. Müügiks olevaid maju siin praegu ei ole. Põliskohti niisama lihtsalt käest ei anta. „Minagi tundsin, et juured on siin,” kinnitas Eike.