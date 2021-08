Kuidas tomatid kiiremini punaseks minema meelitada

Üks sagedasem soovitus on tuua kasvuhoonesse midagi punast, kasvõi punased õhupallid või punane pael varre ümber siduda. Veel pidavat aitama kaaliumiga toitmine, kas siis puutuhka mullale laotada, puutuha leotisega taimi kasta, banaanikoori mullasse kaevata või hoopis banaane taimede vahele riputada, et banaanist eralduv etüleen aitaks viljade kiiremale valmimisele kaasa.

Mõni soovitab vähem kasta, teine teab, et sage kastmine aitab värvumisele kaasa.

Pikki aastaid tomatite kasvatamisega seotud teemasid uurinud ETKI teadur Ingrid Bender on Maa Elule kirjutatud artiklis tõdenud, et jahedal ajal ei saa me oluliselt kiirendada viljade valmimist, kui ilmastik seda ei võimalda. Siiski saame pisut kaasa aidata, kui eemaldame igal nädalal külgvõrseid ja võtame ära vahel tekkivad juurevõrsed (uus võrse vana taime kõrval).