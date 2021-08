Nädala mõte: parimatest parimad

Mullune esmakordne žüriiliikme kogemus andis ainult kinnitust: Eesti on nii väike, aga siin on meeletult palju tublisid inimesi. Kes kasvatab lambaid, kes alpakasid, kes vilja, kes veiseid, kes maasikaid, kes peab hoopis turismitalu. Ja kuigi ta on kuke ja koidu ajal ärganud, sest üks probleem ajab teist taga ja kõik on vaja kohe ära lahendada, võtab ta külalised ikka lahkelt vastu, näidates, et see, mida ta teeb, ongi tema jaoks see kõige-kõige.