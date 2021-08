Taimekaitse tõttu pole tänavu mesilasi hukkunud

"Heameelt teeb, et juba mitmendat aastat ei ole taimekaitsevahendid teadaolevalt põhjustanud mesilasperede hukkumist. Seeläbi saab kinnitust kutseliste mesinike esindaja Mart Kullamaa öeldud suurepärane mõte – koostöö kannab vilja ja annab nektarit,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teraviljatoimkonna esindaja Olav Kreen.

Kullamaa rõhutas osapoolte koostöö olulisust. „Tihedam suhtlus viib parema arusaamani teineteise tegevustest ning vajadustest, mis omakorda võimaldab maksimeerida mõlema poole kasu ja minimeerida võimalikke riske,“ ütles ta. "Hea meel on tõdeda, et viimaste aastate koostöö mesindusorganisatsioonide, Põllumajandus-Kaubanduskoja ning ametkondade vahel on edukalt aidanud lõhkuda varasemaid vildakaid stereotüüpe, milles mesinike ja taimekasvatajate huvid kippusid vastanduma. Kuigi looduslike tolmeldajate seisund Eestis on õnneks veel võrdlemisi hea, siis taimekasvatajad saavad aru ka kodumesilaste olulisusest ning on seetõttu muutunud mesinike suhtes palju avatumaks ja vastutulelikumaks."

Tänavu on Põllumajandusametile laekunud vaid üks kaebus, mis on seotud mesilaste suurenenud suremusega. „Kevadeks hukkunud perede mesilastest võetud proovist leiti herbitsiidi jälgi, mis jäid alla määramispiiri. Seega ei ole mesilaste hukkumise põhjusena alust kahtlustada taimekaitsevahendite kasutamist,“ ütles Põllumajandus- ja Toiduameti taimekaitse ja väetise osakonnajuhataja Eva Lind. „Eestis registreeritud ja müügil olevate taimekaitsevahendite puhul võib olla kindel, et korrektsel kasutamisel ei põhjusta need ohtu endale ega ümbritsevale keskkonnale."

Viimastel aastatel on põllumeeste esindajad, mesinikud ja valdkonna ametnikud teinud tihedat koostööd ja panustanud nii keskkonna, taimede tervise kui ka tolmeldajate ning sealjuures mesinduse kui põllumajandusvaldkonna kasukoosluse saavutamisse.