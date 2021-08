Põllumajandusloomi saab välgu vastu kindlustada

„Piksekahjusid tihti ette ei tule, aga juhtumeid ikkagi on. Enamasti on ohvriks sattunud puu all või parajasti jooginõu juures olevad loomad,“ märkis Kivirüüt. „Taude on meil olnud erinevaid, nii seakatk kui ka linnugripp. Transpordi kahjud on seotud juhtumitega, kui loomi vedav veok õnnetusse satub. Päris mitmeid on olnud ka lautade tulekahjusid. Suvisel ajal saab küll lehmad kiirelt karjamaale viia, aga talvel suure pakase ajal on juhtunud, et tulekahju eest õue jõudnud loomad külmuvad seal lihtsalt ära.“