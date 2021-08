Käsitöötalu peremees hakkas gurmeeõhtuid korraldama

Kummalgi pole Peipsi kandiga pistmist olnud. Veinika on üles kasvanud Paides, Ergo Tallinnas. Neid ühendasid mälestused maal elanud vanavanematest, kelle juures said suved ja koolivaheajad veedetud. Lapsepõlves oli selge, mis on vikat ja mis on hang. „Maale kolimine oli justkui naasmine lapsepõlve,” lausus Veinika. Maakodu üks soetamise põhjus oli soov pakkuda lastele ja tulevastele lastelastele maal elamise kogemust. „Mina tahan ka olla hea maavanaema,” kinnitas Veinika.

Ergo on juba 1994. aastast töötanud teadusasutustes folkloristina ja on veel praegugi Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudis osakoormusega lektor. Veinika on varem õpetanud Kõrgemas Kunstikoolis Pallas tekstiilitudengitele kangakudumist. Ka Ergo on akadeemilisest maailmast väljumas. See, mis maal toimub, on tema jaoks palju köitvam.

Sõprade mõjul kudumis­laagreid korraldama

Juba ülikooliõpingute ajast koos olev pere elas Tartus korteris. Veinika unistas ikka maakodust ja kui hakkas lähenema 40. sünnipäev, tekkis perel võimalus soetada kinnisvara. Algselt oli eesmärk soetada maakodu maksimaalselt 30 kilomeetri raadiuses Tartust. Juhuste läbi satuti aga Turgi tallu, Tartust ligemale 50 kilomeetri kaugusele.

„Siin oli kõik olemas,” lausus Veinika. Ta soovis, et oleks aed, suured õunapuud ja kohe sees elamist võimaldav elumaja. Peale selle pidi olema ruumi kangastelgedele ja kõikidele tulevastele lastelastele. Talukoha juures pidi olema ka metsa, kus saaks ise küttepuid teha. Põlispuud pidid samuti olema. „Neid ei saa ka suure raha eest,” lausus Veinika.

Turgi talu on kuue aastaga läbi teinud korraliku muutumise. FOTO: Tiit Efert

Turgi talu rehemaja kambrite osa oli heas seisus, kui Veinika 2014. aasta kevadel linnulaulu saatel esimest korda kohta vaatamas käis. Aga hoone rehealuse osa katus oli läbi, 2000. aasta metsikut rahesadu meenutasid augud. Sellest hoolimata oli suveks talukoht nende oma. Kuue aastaga on hoonete katused korda tehtud ja majja vesi toodud. Nüüd nii hubane rehealune ja talu süda sai põranda alles läinud aastal, kui vanem tütar pidas seal pulmi. „Jupikaupa oleme siin korda teinud,” lausus Ergo. Alguses oli elu ikka paralleelselt nii linnas kui maal. Lapsed olid väiksemad ja käisid linnas koolis. Vaba aega üritati aga nii palju kui võimalik maal veeta.

Veinika korraldas Tartus kunstikooli juures kangastelgedel kudumise kursusi ja tal oli oma fänniklubi, kes teadis, et tal on maakodu. Tuli jutuks, et ta võiks suviti kursusi ka maal teha. Veinikale tundus, et see käib üle jõu. Aga huvilised jätkasid mõjutamist ja selgitasid, et ei pea ju nii suurelt ette võtma.

Perenaine Veinika Västrik korraldab talus kangakudumislaagreid. FOTO: Tiit Efert