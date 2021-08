Anname aru: potitomat väärib kasvatamist

Kadri taimedel on nimed

Saage tuttavaks: Tuudur, Oskar, Epp ja väike Villu. Miks meie tomatitel on nimed? Aga miks mitte. Endal parem vahet teha, kuidas ühel või teisel taimel läheb. Ja nelja-aastase aedniku jaoks ka huvitavam, sest just tema oli see, kes aitas taimi ümber istutada, pidas järge, et neid kastetaks, ja rõõmustas iga uue arengu üle.

Neli kuud põnevat o­otust ja saabki omakasvatatud vilju suhu pista. FOTO: Kadri Suurmägi

Pika kogemuse lühike kokkuvõte: tomatite pärast seda korteris uuesti ette ei võtaks, sest neid saab ämma kasvuhoonest hulgi, aga seda rõõmu, mis pesamunal esimesest OMA punasest tomatist oli, kuulis ilmselt kogu kortermaja.

„Ma lähen vaatan, kuidas Villu kasvanud on,” sõnas ta pea iga päev. Villu oli pesamuna eriline lemmik, sest esialgu ei saanud ta oma kasvuga kuidagi vedama, siis aga, kui teistel juba tomatid küljes, kasvas mühinal ja jõudis ka õitsemiseni.

‘Vilma‘ annab potis kasvades rikkaliku saagi. FOTO: Kadri Suurmägi

Lätlaste sorti ‘Vilma’ julgen soovitada küll. Kui esimesest ehmatusest, et lehed kollaseks kippusid minema, ETKI teaduri Ingrid Benderi soovitusel taimi lämmastikurikka väetisega turgutades üle sain ja potte päikse eest varjutasin, polnud nendega suurt muret, eriti siis, kui taimed rõdule said. Kasvasid küll potitomati kohta pisut suuremaks, kui eeldasin, aga kannavad tõesti rikkalikult. Mis kogemustest puudus, selle kompenseeris vermikompostist tehtud toitevedelik, mida Riina juba kevadel soovitas ja mis oli ülihea avastus.

Juuli keskpaigas valmima hakanud tomatid on maitsvad. Mõtlen, et kuigi kirjade järgi valisin õige suurusega poti, oleks nad rõdul tahtnud ilmselt ikka suuremat kasvupinda. Vaatame siis, mis järgmisel kevadel korteris mulda saab.

Teele nakatus kasvatamispisikuga

Et ma suviti üsna vähe kodus kipun viibima, olen oma tomatitaimi vähe hellitada saanud, aga nad on siiski tublisti vastu pidanud ja meie pere suud ehtsa tomatimekiga täitnud.

Korra jõudsin ka ehmatada, kui napilt enne jaanipäeva esimeste valmivate tomatite põhja alt suure heleda laigu leidsin. Riina rahustas, et tegu pole haiguse, vaid hoopis liigse niiskusega. Et ma ei usu oma ülekastmise võimekusse, olid need tomatid ilmselt tihedalt lehtede vastas, sest ega ma esiti lehti ära murda taibanud. Seda tegi ämm, kes vahepeal paar nädalat taimede eest hoolitses. Pärast seda laigu muret ei esinenud.

‘Varto’ viljad. FOTO: Teele Üprus

Nüüd kipuvad ühe taime viljad lõhenema, aga süüa sobivad ikka. Ka kuivanud lehti olen usinasti eemaldanud ja kohati näevad meie rõdu tomatitaimed üsna rääbakad välja, sest kollakaid lehti muudkui tekib, aga viljad saavad kenasti valmis ja päris mõnus on hommikul võileiva peale värske tomat noppida. Neid saab küll ema või ämma kasvuhoonestki küllaga, aga mitte vahetult enne võileivale viilutamist.