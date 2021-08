Kus pole vett, seal pole ka mett

Poolteist kuud ilma vihmata kuuma on mõne mesiniku pannud olukorda, et mee küsijatele tuleb ära öelda või paluda oodata. Samas on neidki, kes kinnitavad, et tänavu on mullusest parem meeaasta. Lihtsustatult öeldes sõltub meesaak sellest, kas korjeala on vihmaga õnnistatud ja sealsed taimed saanud tänu sellele mesilinde varustada või on need päikeselõõsas kiiresti ära kuivanud ning mesinikud saagita jätnud.