Kuumus pani arbuusid kasvama

Mäeotsa Hobitalu perenaine Maarja Koivuoja kasvatab arbuusi juba aastaid ja peamiselt kasvuhoones. Tänavu istutas ta taimed mai algul aiamaale. Kuigi esimene külm võttis neil lehed ära, taastusid taimed ilusti ja kuum suvi paistab arbuusidele kasvamiseks sobivat. „Kui perenaine ise kuumast suvest väga lugu ei pea, siis arbuuside kasv on küll hea,” lausus ta.

Arbuus kasvab beebi pea suuruseks

Koivuoja pere kolm last käivad arbuuside kasvamist jälgimas pea iga päev, eriti noorem tütar, kes väga ootab aega, millal juba ometi saab süüa koduaia arbuusi. Pereema täpsustab, et selleks peab arbuus minema maapinnaga kokkupuute kohast kergelt kollakaks ja sabaots hakkama näitama kuivamise märke. „Loetakse ka päevi õitsemisest, neid peab olema nii 60–70, kuid mul jäi see õitsemise aja algus kahjuks täpselt üles tähendamata,” märkis ta. Nii tuleb laste järjepidevus igati kasuks.