Paide saab veel ühe piimatööstuse

„Täna oleme planeerimise etapis. Hetkel on töös tehnoloogia hange, kus osalevad kõik selle ala juhtivad partnerid. Tehase ülesehitus tuleb väga kaasaegne, kus enamik liine on automatiseeritud, kasutame palju roboteid. Meil on valminud tehase arhitektuurne osa ja kavandatavad mahud. Uus tehas hõlmab üle 10 000 m2 tootmispinda ning ligikaudu 5000 m2 külmlao pinda, lisaks administratiivkorpus. Hoonesse planeerime ka Farmi ja Tere toodete esinduskauplust,“ lausus Nordic Milki juhatuse esimees Ülo Kivine. „Endise Paide piimakombinaadi üheksast hoonest oleme kaheksa lammutanud ning hetkel on töös uus detailplaneering, et muuta hoonestusala ning ehitada uued hooned tänapäevastele nõuetele vastavaks. Nordic Milki jaoks on Paide hea asukohaga nii tooraine kohaleveo kui ka kauba laialiveo vaatest.“