Raigo Kollom: nimi ongi tori hobuse suurim probleem

Aga nüüd lugesin Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) „Tori tõugu hobuste tõuraamatu aretusaasta aruandest”, et „EHS on tori tõugu hobuse aretajate ja genofondi säilitajate nimel 2020. aastal juhtinud Maaeluministeeriumi tähelepanu sellele, et EHS-i tori tõugu hobuste tõuraamatus ei ole alampopulatsioone ning palunud ministeeriumil teha vastavad parandused seadusandlikes aktides.”

Meie arglikus ja aeglases riigis ei tohi ametnikud vastata igaühele ausalt ja otsekoheselt. Otsustajad on alati halvemas olukorras kui arvajad. Arvajana pean oma artikli siiski täies mahus avaldama.

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) juhatuse esimees Imre Sams kuulutas 11. juunil 2021 Pärnu Postimehes: „Tori tõug on maailma kriteeriumide järgi kogu ulatuses ohustatud.” Kui kaua võib sellist ignorantsust ja jultumust taluda? Nojah, nüüd nimetatakse sellist käitumist aktivismiks ja aktiviste kardavad kõik. Tori tõuaktivism on Eestis üks vanemaid ja on tori tõule palju kahju teinud.

Raigo Kollom on omaaegne ratsasportlane, hiljem treener, Eesti meister 1960, Eesti Hobusekasvatajate Seltsi juhatuse liige 1992-2000, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi üks asutajatest, arvukate ratsaspordi- ja hobusekasvatuse teemaliste artiklite ja raamatute autor. FOTO: Erakogu

Tori tõu kaitsjad hävitavad tõu ohustatud genofondi samamoodi, nagu väikesed tõud kogu maailmas hävivad – ristamised suurendavad võõrtõugude osakaalu ja originaalne osa väheneb, kuni kaob. See on paratamatu, sest turukonkurents tõrjub kõrvale sellised omadused ja geenid, mis toodangu müügiks väga vajalikud pole. Seetõttu on kogu liigi jaoks tähtis vähem edukate geenivariantide säilimine tuleviku jaoks. Sellisena on ohustatud tõugude säilitamine osa laiemast bioloogilise mitmekesisuse säilitamise programmist, mille ülddokument on ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) bioloogilise mitmekesisuse säilitamise konventsioon. Koduloomade tõugudest rääkides seab FAO ohustatud tõugude säilitamise üheks eesmärgiks geneetiliste ressursside säilimise.

Maaülikooli uuring

Tori tõu nn kaitsjad väitsid kaua, et nad kaitsevad midagi ainulaadset, ja nõudsid selle teaduslikku tõestamist. Riik finantseeriski kaht geneetilist uuringut, need tegi Eesti Maaülikool. Selgus, et tori tõu populatsioon TB, kus on lubatud võõrtõugude kasutamine, on ristandite kogum ja geneetiliselt lähemal eesti sporthobuste populatsioonile kui tori vanema genofondiga osa (TA) populatsioonile.

Seda näitab suurepäraselt diagramm „Geenikomponentide jaotus” sellest uurimusest. Kujutatud on kolme varianti – kahe geenikomponendi (külma- ja soojaverelise) eristamisega, kolme komponendi eristamisega ja lõpuks K4, kus on näidatud nelja komponendi osatähtsus kuues tõus ja lisaks tori tõu alajaotustes. Sinise värviga on tähistatud raskeveo, kollase värviga tori, oranžiga soojavereline ja halliga eesti hobuse geenikomponent. Vertikaalne katkendlik joon diagrammil on piir, millest paremale jäävad rohkem kui 50% soojaverelisusega hobused. Soojaverelisus tähendab kaugemates põlvkondades toimunud täisvereliste tõugude (araabia, inglise täisvereline) lisamist, mis on andnud kiirema ainevahetuse ja närvitegevusega nn kiirushobuse tüüpi hobuseid. On tõuge, kus see täisverelisus asub väga kaugetes põlvkondades ja on sisuliselt kõrvale tõrjutud. Need on siis rasked soojaverelised, kelle hulka ka tori hobune tavaliselt liigitatakse. Selles mõttes on diagrammi värvid väga ilmekad külmast soojema poole.

„Geenikomponentide jaotus”. FOTO: Eesti Maaülikooli Uuring