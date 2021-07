Põud paneb kohalikule toidule põntsu

Saaremaal asuva Rautsi talu peremees Aarne Põri ütles, et vaatab nagu teisedki põllumehed taevasse ja ootab vett. Mõni sabin on tulnud, aga see on kiiresti auranud. „Mõni kultuur on neis tingimustes veel ellu jäänud, eks paistab, kui suureks kartul jõuab kasvada,” ütles Põri.