Viljalõikus on juba poole peale jõudmas

„Meil algas viljavõtt taliodraga, võetud on ka varajane oder, hernes. Käsil on talinisu võtt. Seni on andnud põld kuiva ja lahja saagi, kuid see on tänavusele suvele kohane. Viiendikust saagist tuleb küll suu puhtaks pühkida. Mul on veel hilised talinisusordid, rohkem kannatavad kindlasti need, kel olid külvatud varasemad talinisusordid,” kõneles Allsaar.