Muuseumi avamine väärtustaks Eesti teenekaima põllumehe elutöö

Vaguniaknast visatud kiri

Põllumajandus- ja omandireformi käigus tagastas riik 1993. aastal Pooli perele talu hooned ja maa. Nüüd, ligemale kolm aastakümmet hiljem, on õhus küsimus, mis on saanud ja saab Eesti kõigi aegade teenekaimaks põllumeheks nimetatud mehe pärandist. Ajal, mil Theodori pojatütar Sirje Pool tunnistab, et suguvõsa on väike ega jaksa neile kuuluvat hallata. Samas kinnitab ta tädi Mall-Rutt Pooli eluaegset soovi, et Piistaojal avataks taas muuseum.