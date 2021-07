Seedimist parandav mägi-piparrohi elab Eestis talve üle

Huulõieliste sugukonnast, väikeste valgete õitega 15–40 cm pikaks kasvav igihaljas taim on pärit Vahemere äärest, kus kasvab kivistel rannikutel. Piparrohtu kasvatatakse meil aias maitsetaimena, aga ta on ilus ka kiviktaimlas, kus hoiab eemale kahjurid ja putukad. Kasvab liivasel ja kuival pinnal. Mõru maitsega, kuid mitte nii kibe kui pipar.

Parandab seedimist

Taime seemned külvatakse aprillis ja kui peenrasse istutada, võib panna 3–4 taime kokku. Ise pikeerin pottidesse 3–4 kaupa ja sealt kohe peenrasse. Kui põõsad suuremad, saab neid jagada mõne aasta pärast. Kasvutingimuste suhtes on mägi-piparrohi vähenõudlik, eelistab kuivemat toitainevaest liivast pinda, sobivad ka kivid. Koht peaks olema päikesepaisteline. Varakevadel vajab päikese eest kaitset. Kasvatada saab ka aed-piparrohtu, tema on mahedama maitsega, aga ei talvitu meie kliimas.

Mägi-piparrohi parandab seedimist ning aitab kõhupuhituse ja mikroobide vastu. Vähendab sooltes käärimisprotsessi, leevendab soolepõletikku ja mao limaskesta põletikku, soodustab seedimist, lõõgastab bronhe, lahtistab röga ja kergendab köha, aitab kurgu- ja neeluhaiguste vastu. Piparrohu eeterlikul õlil on tõestatud tõvestavaid baktereid hävitav toime, seega võib piparrohu eeterlik õli olla tulevikuravim bakterite tekitatud haiguste vastu. Teed ja tõmmiseid on kasutatud juba tuhandeid aastaid. Toiduvalmistamisel on see üks paremaid taimi, et vähendada soola tarbimist.