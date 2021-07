Euroopa juhtiv seenelabor teeb Eesti väiketootjaga edukat koostööd

Belgias asuva Mycelia asutas Kasper Moreaux’ ema Magda Verfaillie 1985. aastal, kui rajas kodukööki seente uurimise ja paljundamise laboratooriumi. Järk-järgult uurimiskeskus kasvas, praegu on ettevõte kujunenud seenemütseelide ehk seeneniidistike (seente kasvatamise algmaterjal) üheks juhtlaboriks Euroopas.

Šampinjonikasvatajad said miljonärideks

„Seenetööstus oli pikka aega alahinnatud,” ütles Kasper Moreaux. Hulk inimesi hakkas valdkonnaga tõsisemalt tegelema 1960. aastatel, sest seente toiduainena tootmine andis suurt kasumit.

„Kui keegi hakkas 1950. aastatel šampinjone kasvatama, sai temast kindlasti miljonär. Algusaastail oli väga palju eufooriat, sest saadi kiiresti rikkaks,” tutvustas mees seenekasvatuse ajalugu.

Ent nende seente kvaliteet polnud praegu tarbitavatega võrreldes kiita. „Seente tootmise kvaliteet on kasvanud ja tööstus on jõudnud kõrgele tasemele,” sõnas Kasper.

Kuna toidu ja toiduainete tootmine oli kasumlikum kui praegu, hakatigi massiliselt seeni kasvatama, sama tegi Kasperi ema Magda. Valdkonnal oli positiivne maine ja usuti, et seentega saab hästi teenida.

Õige pea taipas Magda siiski, et see polegi nii lihtne. „1950–1970 oli seente kuldajastu, mil kõik oli võimalik. Kui ema 1985. aastal alustas, olid mõned ettevõtted sektoris juba olemas, nendega oli keeruline võistelda, sest neil olid põhjalikud teadmised valdkonna toimimisest ja seente kasvatamisest. Kuldaeg oli mööda saanud,” meenutas Kas per.

Naisena keerulisem

Naine mõistis, et šampinjonide vastu tuntakse Lääne- Euroopas küll huvi, aga suurettevõtetega on võimatu võistelda mahus ja kvaliteedis. Seetõttu otsustas ta keskenduda vähem tuntud seentele.

Magda võttis fookusesse austerservikud ja shiitake. „Austerservikuid Euroopas tol ajal üldse ei kasvatatud ning shiitake, mis Jaapanis tuntud ja hinnatud, oli täiesti tundmatu. Ema oli esimene, kes hakkas neid Euroopasse importima,” rääkis Kasper.

Finantsiliselt oli raske ellu jääda. Üks probleem, et turgu seentele veel polnud, ent veelgi suuremaks takistuseks osutus see, et ta oli naine. „Enamik seentega tegelejatest olid mehed ja naisi ei tunnistatud. Kui ta läks mõnele konverentsile, oli ta ainus naine. Ta ei võidelnud mitte üksnes seente eest, vaid ka naiste õiguste eest. Nüüdseks on see loomulikult muutunud,” kõneles Kasper.

Raskustest hoolimata jätkas Magda oma teed. Tema otsus keskenduda keerulistele ja vähem tuntud seentele osutuski õigeks.

„Uute turgude avamine on alati riskantne. Pead looma vajaduse, selgitama, miks see õige on, aga see on ülisuur töö. Eriti kui alustad teramütseeliga, sest lood turgu, mida tegelikult veel ei eksisteeri,” selgitas ettevõtte juht.

Euroopa USA-st ees

Praegu tegeleb Belgias asuv Mycelia 250 seenega, millest 98 protsenti on väga väikese turuosaga. Eesmärk on, et seened jõuaksid turule ning tekiks huvi neid kasvatada ja tarbida.