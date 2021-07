Maailma põhjapoolseim lavendlipõld asub Eesti saarel

Tellijale

Lavendel on tuntud eeskätt lõhnataimena, aga seda kasutatakse ka toitude maitsestamiseks. Pealegi on lillade õitega lavendel väga efektne, seetõttu leidub seda paljudes koduaedades ilutaimena. Maailmas on tuntud lavendlikasvatuspiirkond Prantsusmaal asuv Provence.

Kõik algas valentinipäeval

Pealinnas elanud Birthe ja Taavi on Hiiumaal ikka suvitamas käinud, neil on seal sugulasi. Aga kiindumus Hiiumaasse on kerge tekkima. Kui nad märkasid 2017. aastal kuulutust, kus pakuti talukohta, siis see ka suvekoduks ära osteti. Tegemist oli pikalt tühjana seisnud 19. sajandi lõpus ehitatud ajaloolise taluhoonega.

Võssa kasvanud taluga saadi kaasa neli hektarit maad, millest pool on põllumaa. Kui juba maa on, tuleb seda ka kasutada. Taavi ja Birthe nuputasid, mida seal kasvatada, sest tegemist on Kärdla kraatri servaga, kus maapind on kuiv ja kiviklibune. Lisaks on Hiiumaa tuntud päikeseliste ilmade poolest.

Paar oli Prantsusmaal lavendlipõlde näinud ning mõte just lavendlipõld rajada tundus inspireeriv. Lavendel eelistab päikest ja tuulevaikset kasvukohta ning looduslikult kasvab kivistel pindadel, sest vajab kasvuks pinnast, mis laseb vett hästi läbi, kuid pole liiga viljakas. Liigniiskes pinnases hukkub lavendel kiiresti.