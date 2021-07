Hobune võib end parmude eest surnuks joosta

„Üks mu raskemaid suvesid, parmud on nii vihased, et mul on juuli algusest hobustega eriolukord, öö ja päev on vahetuses, jõud sellest täiesti viimse piiri peal,” lausus Järvamaal Kirnas üle 25pealist hobusekarja omav Maie Kukk. Kui tavaliselt on hobused suviti ööpäev läbi karjamaal ja tallitöid seetõttu hulga vähem, siis nüüd tuleb hobused päevaks talli lasta.