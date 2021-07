Seakasvatus tegutseb toimetuleku piiril

Pärast nelja aastat avastati Aafrika seakatk Pihlaka farmis passiivse seire käigus, mida Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) teeb Eesti sigalates iga nädal. Selline seire on toimunud juba mitu aastat ja on eelduseks, et sigu võib saata ühest farmist teise või tapamajja. „Kuna taudistunud farmi piirangutsoonides ei ole teisi sigalaid, siis praegu järelevalvesagedus teistes Eesti sigalates ei muutu,” sõnas PTA loomatervise ja -heaoluosakonna juhtivspetsialist Anne-Ly Veetamm.