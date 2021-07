Süsinikupõllundus tähendab vanu teadmisi uues kuues

Põllumajandus on Euroopas kümnendiku kasvuhoonegaaside n-ö autor. Samas on taimekasvatus ja metsandus ainukesed tegevusalad, mille käigus saab süsinikku mulda siduda. Paljud mullad maailma eri paigus on praeguseks kaotanud juba 50 protsenti oma süsinikuvarust.

Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas ütles, et Eesti põllumehed mõtlevad küll tegevust planeerides süsinikuteema peale, kuid seda nimetatakse mitte süsinikupõllunduseks, vaid mullaviljakuse tõstmiseks. „Juba meie vanaisad kasutasid külvikorda ja viljavaheldust ning andsid põldudele rammuks sõnnikut. Seda tehakse samamoodi ka praegu, kuid nüüd on hakatud mujal maailmas sellest rääkima kui suurest innovatsioonist,” sõnas Ameerikas. „Eestis on mullad üsna heas seisus, sest meil on territooriumist põlde ainult kümme protsenti. Meil ei puhu tuuled ohtralt ära mullapinda ja me ei kasvata monokultuure. Üle poole põllukultuuridest on meil taliviljad, mis tähendab, et taimed kasvavad aasta ringi. See on süsiniku sidumise seisukohalt väga hea.”