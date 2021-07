Suvejänes ehk kuidas turvaliselt proovida lemmiklooma pidamist

Kaire Kislov on seda meelt, et kui on talu, siis peavad olema loomad. Nii nagu ka suured peenrad ja kasvuhooned. „Kui aga on erialane töö väljaspool talu, mis leiva lauale toob, seab see loomade võtmisele piirid,” tõdes Kaire. Jänes on töö kõrvalt ainuke taluloom, keda ta lisaks koerale-kassile saab praegu pidada. Ja mitte ainult – ta pakub seda võimalust ka teistele.