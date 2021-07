Lillkapsast saab teha tervisliku pitsa

Toiduks kasutatakse lillkapsa valmimata õisikut, millel on lühikesed lihavad mitmekordselt hargnenud õisikuvarred alles tekkinud, veel tihedalt kokku surutud õiepungadega. Lillkapsal on väga vähe kestainet, mis teeb sellest kergesti seeduva ja maitsva toiduaine.

Lillkapsas on üks C-vitamiini-rikkamaid köögivilju, sisaldades seda 100 g kohta suisa 70 mg. Lillkapsast enam on seda vitamiini vaid punapipras, mädarõikas, petersellilehtedes, aedtillis ja rooskapsas. Ka muude toidukomponentide (valgud, rasvad, süsivesikud, mineraalained ja vitamiinid) sisalduse osas on lillkapsas esirinnas. Vitamiinidest leidub lillkapsas lisaks C-vitamiinile B-grupi vitamiine (sh foolhapet), K-vitamiini ja karotenoide.

Kasulik seedimisele

Lillkapsas on omajagu kiudaineid, mistõttu see on väga kasulik seedimisele, samuti aitavad need ained kõhtu kauem täis hoida ja stabiliseerida veresuhkrut. Seega on lillkapsas igati tänuväärne toit nii dieedipidajale kui ka diabeetikule.

Mineraalainetest leidub lillkapsas kaaliumi, magneesiumi, kaltsiumi, fosforit, rauda ja mangaani. Kuigi köögivilju ei peeta reeglina valgu ega rasva allikaks, siis sisaldab lillkapsas ka taimseid valke, sh olulisi aminohappeid, samuti väärtuslikke oomega-3-rasvhappeid. Lillkapsast leiame isegi antioksüdante, mis vähendavad põletikuriski, samuti aitavat regulaarne lillkapsa söömine väidetavalt ennetada vähki.

Eriti kasulik on lillkapsast toorelt süüa, et sellest võimalikult palju kasulikke aineid saada, kuid ka aurutamine ja kerge blanšeerimine sobivad selle vilja töötlemiseks hästi.

Suvisel ajal on värske lillkapsas eriliselt maitsev ja seda on mõnus nautida just kergelt aurutatult või keedetult koos või ja soolaga. Aga loomulikult saab seda vilja lisada erinevate roogade sisse alates suppidest ja salatitest ning lõpetades mitmesuguste karride, püreede, risotode jm toitudega. Lillkapsas on piisavalt neutraalse maitsega, et sobida peaaegu igale poole.

Pitsale põhjaks

Pitsa ei pea olema ebatervislik, saab teha ka kasulikest ainetest pakatava küpsetise, mis sulab suus. Seda pitsat saab mugavalt süüa käte vahelt nii sooja kui jahtununa. Erinevalt tavalisest pitsast on see aga igati maitsev ja nauditav ka külmalt.

Pitsa katte osas pole piire. Praegu on juba saada kukeseeni, seega on need tore asendus šampinjonidele. Võid lisada pitsale suvikõrvitsat, punast sibulat, paprikat, tomateid, lehtkapsast – mille järgi parajasti isu on või mida kodus leidub. Juustudest sobivad loomulikud kõik alates tavalisest riivjuustust ja lõpetades sinihallitus- või hoopis kitsejuustuga. Nii põhja kui ka täidise sisse sobib suurepäraselt peeneks hakitud või puruks pressitud küüslauk.

Lisaks passib pitsa peale hästi meelepärane vorst ja sink, samuti küpsetatud või grillitud liha. Lihatooted võiksid olla kas õhukesteks viiludeks või väikesteks tükkideks lõigatud, et pitsat parem süüa oleks ja see liiga raskeks ei muutuks.

Pune asemel võid kasutada pitsamaitseainet, samuti mõnda meelepärast Vahemere, Provence’i vm ürdisegu. Lisaks basiilikule või selle asemel sobivad pitsa peale ka tüümiani- ja lehtpetersellilehed.