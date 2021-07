Laseme sambla metsast aeda

Jaapani Koke-dera aed

Samblaaia keskmeks on kolme surematuse saarega tiik, on ka väiksemaid veesilmi, sammaldunud sildu ja kiviridu. Mändide all ja vee ääres kasvavad samblad. Et neile peale ei astutaks, piiravad liikumisradu nöörid. Kõige rohkem kasvab siin Ulrica Nordströmi raamatu andmeil karusamblaid, tähtsamblaid ja lehiksamblaid. Karusamblale meeldib päikese käes, valvikud edenevad paremini puude vilus. Teises aiaosas on mäeküljel kuiv kividest kosk.

Kas sama loodustunnetus?

Samblaaed paneb mõtlema, kas meie ja jaapanlaste loodustunnetus võiks sarnaneda. Neil on kogu loodus vaime täis ja väärt kummardamist. Jaapani templiaiad on pühad paigad, mõtisklemise ja mediteerimise kohad. Aias tunnetad, et inimelu on osake loodusest. Loodus seob inimest elu ja jumalikuga.

Samblaraamatus jagab oma mõtteid Tomoki Kato, kes on Kyotos juba kaheksandat põlve aednik. „Pehmus, mida sammal aiale lisab, on Jaapani aiakunstis oluline esteetiline element. Kuid on veel midagi, /…/ ma arvan, et see on seotud sügavale juurdunud tunnetusega aja möödumisest. Sammal kasvab aeglaselt ja seostub minevikuga. /…/ Loomulikult me kastame kuumal suveajal samblaid ja pühime ära neile langenud lehed, kuid muul ajal jätame nad iseenda hooleks. Nad valivad ise, kuhupoole kasvada. See on lummav. Sammaldes on midagi enamat kui ilu, midagi sõnulseletamatut, midagi, mida me aednikuna mõjutada ei saa. /…/ Vanimas aiandusest kõnelevas tekstis Sakuteik’is on lõik, milles öeldakse, et aednik ei suuda kätega ealeski teha seda, mida suudab emake loodus aja jooksul. Tunnen sammalde ees samasugust alandlikkust nagu looduse ees.”