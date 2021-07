"Koerte puhul need on just suured koerad, paksu karvaga. Neil tekib kas ülekuumenemine või päris kuumarabandus, mitmed koerad jõuavad siia juba selles olukorras, et nad on teadvuseta," selgitas EMÜ loomakliiniku ülemarst Aleksandr Semjonov "Aktuaalsele kaamerale".