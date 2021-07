Läänemere kalades leidub raskmetalle: süüa või mitte?

Rimis vaid kestlik

Rimi kinnitab, et neil on müügil vaid kestlik kala. Kaupluseketi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats tõdeb, et selleni jõuda polnud lihtne. „Esimene aasta oli kõige keerulisem, pidime paljude hankijatega läbirääkimisi pidama ja mõningate toodete puhul oli see üsna keeruline,” rääkis ta. „Iga aasta maikuus annab ELF koostöös WWFiga (Maailma Looduse Fond) uue nimekirja söögikalade olukorrast, mille põhjal vaatab Rimi oma kalavaliku uuesti üle ja teeb vajalikud muudatused.”

Maailmas on enim levinud kaks kala ja mereandide märgistuse süsteemi: MSC (Marine Stewardship Council) loodusest püütud mereandide jaoks ja ASC (Aquaculture Stewardship Council) kasvatatud mereandide jaoks. ASC sertifikaat kinnitab lisaks, et kala on kasvatatud keskkonnasäästlikult ja antibiootikumideta. Samas ei pea kestlikul kalal tingimata sertifikaati olema.

Kalaletis on üks popimaid valikuid tuunikala, sest tegu on kalaga, mis on liha maitsega ja sobib ka inimesele, kes muidu kala ei söö. „Tuunikonserv on suhteliselt rahakotisõbralik, aga kestlik konserv on mõnevõrra kallim. Oleme Rimis suurte otsingute tulemusena leidnud kestliku alternatiivi, mis jääb samasse hinnaklassi mittekestlikuga,” kinnitas Bats.

Krevettidest on Plaani sõnutsi meie turul kaks varianti. Arktiline krevett tuleb Põhja-Atlandist ja seda püüavad ka Eesti kaugpüügilaevad, kellel on MSC sertifikaat ehk tegemist on keskkonda säästvalt püütud mereandidega.

Teine laialt levinud liik on troopilised krevetid, keda looduses on nüüdseks kaduvvähe. „Meie soovitame troopilisi krevette pigem vältida, sest nende kasvatamisel on väga palju probleeme: kohati on töötajate sotsiaalsed tingimused nukrad, esineb muresid mürkainetega või hügieeniprobleeme, kasutatakse lapstööjõudu,” loetles Plaan.

Eestlaste lemmikkala lõhe jõuab siia Norrast. Lõhekasvatusi on seal väga palju ja neisse on kõvasti investeeritud, et need oleksid võimalikult keskkonnasäästlikud. Nii on Norrast pärinev lõhe Plaani teada palju keskkonnasäästlikum kui kümme aastat tagasi.