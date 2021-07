Aplad putukad õgivad Pärnu ümbruse puud pruuniks

Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemets tõdes pilte vaadates, et tegu on lepapoi (Agelstica alni) vastsetega. Lepapoi pole sugugi haruldane ja paljaks söödud lehtedega leppasid on igal aastal näha, kuid tänavust olukorda võib tavapärase hajusa leviku asemel juba puhanguks pidada.

Kus lepapoi üle käinud, jääb maha pruuniks tõmbunud lehtedega puud. FOTO: Mailiis Ollino

„Lepal on suve lõpuks tavaliselt kõik lehed auklikud, aga roodudeni süüakse ära ainult puhangu korral,” lisas Niinemets. „Taim saab sellega üldiselt hakkama, süsinikuvaru on taimes selline, et ta suudab mitu korda oma lehestiku taastada. Eks see ole sobivate tingimuste kokkusattumine. Looduslikud vaenlased koguvad ennast samuti ja tavaliselt järgmisel aastal sellist puhangut enam pole.”

Metsanduse õpetaja Kaja Hiie selgitas, et vanad lepapoid söövad lepalehed auklikuks, aga tõugud kahjustavad pealmist lehekihti. Lepapoi on meil üsna tavaline mardikas, kuid sel aastal on neid mõnes kohas tõesti väga palju.