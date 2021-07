Parmud ajavad looduses viibijad hulluks

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Heino Õunap satub metsa peaaegu iga päev ja sõidud viivad teda üle Eesti. „Eile olin Ida-Virumaal ja kui autost välja tulin, oli kohe suur parmuparv ümber. Ei saanud muud teha, kui lasin ka parmudele mõjuvat sääsetõrjevahendit riietele, pähe ja isegi näole määrisin, aga kohe olid parmud ikka näos,” kirjeldas mees. „Kohati on neid tõesti palju, kohe paksult-paksult täis, eriti neid väikeseid halle, keda lätlasteks kutsutakse. Samas ühes teises Ida-Virumaa kohas polnud neid üldse.”

Putukateadlane Urmas Tartes nentis siiski, et edetabelit suvedest teha ei saa, sest inimmälu on subjektiivne ja objektiivset mõõtmisandmestikku selle kinnitamiseks ei ole. „Seda saab küll öelda, et parmudel läheb hästi,” sõnas ta muiates.