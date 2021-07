Teine siloniide käis kui tulekustutamine

Tellijale

Nii tuli rohi niita olenemata sellest, kas sellelt massi kogunes või mitte. „Lihtsalt taim sai kuumaga kiirelt valmis ja sealt enam kasvu nagunii ei tulnud. Käis sundniitmine, et taim saaks hakata looma järgmist niidet,” selgitas Peetson. Kuid järgmiseks niiteks on vaja vihma. Alles siis on lootust kolmandale niitele ja ehk siis, kui jätkub kuumus koos veidikesegi vihmaga, veel neljandalegi. Kõik sõltub ilmastikust, ka silokvaliteet, toonitas Peetson.

Märja asemel võitlus kuivusega

Kuigi rohu kasvufaasi silmas pidades ei saa Peetson kurta ka teise siloniite üle, jääb lõplik sõna siiski proovidele. „Loodan, et silo on saanud kokku kõik vajalikud toitained, kuid see ei sõltu enam sellest, mida mina siin täna arvan, vaid ainult laboriproovi näitudest,” nentis ta.