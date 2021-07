Nippe kõnnitee umbrohust ja sipelgatest vaba hoidmiseks

Väga tähtis on kivide ja plaatide õige paigaldus. Kui spetsialiste palgata ei saa, uurige internetist või küsige kivide müüjatelt põhjalikku paigaldusjuhendit. Täpselt välja mõõdetud tulevase kiviplatsi või -tee alt tuleb hoolikalt eemaldada külmakerkeohtlikud materjalid, nagu muld ja savipinnas. Äärekivid peab paigaldama nõnda, et need kindlalt oma kohal püsivad. Killustikalus tuleb tasandada ja tihendada pinnasetihendajaga, kividealune liivakiht peab olema õige paksusega. Kui miski saab tehtud puudulikult või valesti, tekib oht, et kivid või plaadid ei püsi koos, nende vahed muutuvad laiemaks ja taimestikul ning sipelgatel on eluruumi külluses. Samas on raske leida tänavakividest alasid, kuhu aastatega ei teki rohulibletki ega kohta ühtegi sipelgat.

Mida teha taimedega?

Osaühingu Kivitom juhi Toomas Tatarmäe sõnul saab taimedevastase ennetava tegevusena täita vuugivahed moodsate kivistuvate vuugitäitesegudega, aga need on üsna kallid. „Kui edaspidi tekib tahtmine või vajadus kivipinda korrigeerida, siis on sellega raskusi,” kommenteeris ta.

Selliste segude pluss on aga see, et vihm ei uhu vuuke tühjaks, nagu võib juhtuda liivaga.

Tühja vuugivahesse koguneb sodi teadagi eriti kergesti.

„Kui vuukide vahelt kaob liiv ja selle asemele koguneb mulda, on umbrohi kiire paljunema. Kivialade puhastamisel tuleb olla järjepidev, regulaarne kivipinna harjamine annab häid tulemusi,” soovitas Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu.

Kui kivide vahele on vaid veidi mulda ja muud sodi ladestunud, piisab tavalisest tänavapuhastusharjast. Kui märgata on juba rohuliblesid, saab abi tavalisest survepesurist. Pärast kivipinna üleuhamist tasub see uuesti liivatada, sest koos mustusega kaob ka osa liivast. Paljud kasutavad seetõttu minimaalset survet.

„Eks abi saab ka taimetõrjevahenditest, näiteks Roundupist, aga paljudes riikides on see keelatud. Eks igaüks ise otsustab ja vastutab. Kuigi mürk on kõige tõhusam, eelistaks mina survepesu ja järjepidevust,” soovitas Tatarmäe.

Linna hoolduses olevate avalike haljasalade, parkide ja laste mänguväljakute ümbruses olevate kõnniteede umbrohust puhastamisel mürke kasutada ei lubata, kinnitas Nurmesalu. „Kui oma aias mürke kasutategi, ei tohi ununeda ettevaatusabinõud – valige tuulevaikne ilm, kaitseprillid, kaitseriietus, õige kogus. Alternatiive kasutades, olgu selleks äädikas, sool või sooda, tuleb olla samuti tähelepanelik, sest suure tõenäosusega muudab see kiviga piirnevate istutusalade mullakoostist ja võib juhtuda, et seal kasvav taimestik hukkub.”

Tänavakivide ja -plaatide vahelt sambla ja taimede eemaldamiseks on välja töötatud ja ehituspoodides saadaval spetsiaalsed vuugihari ja vuugikaabits. Ei maksa palju ja teevad töö hõlpsamaks.

Tülikad sipelgad

Kui taimed vuugivahedes häirivad peaasjalikult silma, siis töökuse poolest tuntud sipelgad võivad palju rohkem närvidele käia. Ja paljunevad nad hoogsalt. Seetõttu ongi oluline, et võitlus nendega algaks võimalikult vara.