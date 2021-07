Muld kaob

Raili Kersi sõnutsi näitas edasine praktika, et taimede istutamine maakeldrile oli täiesti vale otsus. Kuna taimede eest on vaja hoolitseda, neid rohida, tuli paratamatult käia aeg-ajalt keldri peal, see pole kivimüürile hea. Ja kuna taimede vahel on vaba pinda ja lahtist mulda, siis iga järgnev vihmasadu viib nõlva mööda mulda või kivikesi minema. Nii pidid nemadki tõdema, et äsja korda tehtud maakeldri laest hakkas talvel vett sisse immitsema.