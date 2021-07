Kuuma ja paduvihmaga võib hea saak kasvada

Selgus, et taimedele kaheks nädalaks vee kättesaadavust poole võrra kärpides vähenes taimede roheline pind keskmiselt 26%. Põuakindlust näitasid vaid kohalikud sordid ‘Tuuli’ ja ‘Maali’. Nädalapikkuse üleujutuse mõju avaldus aga eranditult kõigile viiele katses olnud sordile, võrse pindala vähenes keskmiselt poole võrra. See näitab, et sordid on ektreemsest veerežiimist tingitud stressi suhtes vastuvõtlikud, samuti puudub neil valmisolek saagipotentsiaali keerulistes tingimustes realiseerida.