Kesk-Eestis valmistutakse viljakoristuseks

“Pilt on väga ilus. Põld on kuldne, tera on juba kõva. Ootame momenti, et saaks kombainid põllul lasta,” sõnas OÜ Estonia agronoom Märt Mölter esmaspäeval ERR-i raadiouudistele.

Kuigi põuaaeg on tema sõnul jätnud põllule väikese märgi, sest tera võib kuiva ilma tõttu jääda väiksemaks, loodab ta, et see liialt saaki siiski ei mõjuta. “Ise prognoosime siit head saaki, 7 tonni ligi oleks päris hea. Vaadates tera, siis annab lootust, et see eesmärk võib ka täis tulla,” võttis ta kokku.