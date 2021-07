Samblike uurimisse kaasatakse ka hobivaatlejaid

Ligi kaks nädalat kestnud samblikuvaatluste käigus on praeguseks kogutud üle 100 vaatluse Eesti eri paigust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ekke Kusta osales samblikuvaatlusel esimest korda ning tema sõnul oli see jõukohane tegevus. Kõige keerulisem oli tema sõnul sambliku läbimõõdu arvamine. "Niimoodi on raske öelda veidi, kui mõõdulinti kaasas ei ole," tõdes ta.

ELF kutsub koos TÜ lihhenoloogidega metsa ja raiesmikule puutüvedel kasvavaid samblikke pildistama. Algatuse eesmärk on koguda andmeid, et mõista, kuidas samblike liigid meie metsamaal on levinud ning kuidas metsa majandamisel samblikega paremini arvestada.