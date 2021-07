Pühapäeval saab Tartus vikatiga niitmises mõõtu võtta

Möödunud kahe aasta naistekategooria võitja Kaily Moones leiab, et vikatiga niitmine on unustatud vana ellu äratamine. Ta peab oluliseks, et just noored võtaks sellistest üritustest osa, kasvõi selleks, et näha, kuidas päriselt vikatiga niita, sest nii tekib huvi ka ise vikat kätte võtta.

“Tartus toimuval niitmisvõistlusel on selleks hea võimalus olemas - saab proovida, kuidas see niitmine ikkagi päriselt käib. Pühapäevase niitmisvõistluse suur pluss on, et kohapeal on vikatid olemas. See võimaldab osaleda ka uutel tegijatel, kellel oma vikatit veel ei pruugi olla. Minule endale pakuvad sellised üritused huvi ka seetõttu, et sealt saab sellist infot ja näpunäiteid, mida raamatust ja netist ei leia. Alati on keegi hea sõnaga juurde astunud ja nii mõnigi uus asi saab kõrva taha talletatud. Kuigi tegemist on võistlusega, ei maksa seda peljata ja tasub tulla terve perega päeva nautima, kuna tegevust jagub kõigile ning võistlemise kõrval saab ka lihtsalt kätt harjutada,” innustab Moones.