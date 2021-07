Köögiviljad tahavad hädasti kastmist, aga vett pole

Tellijale

ASi Vändra tootmisjuht Kaido Madisson nentis esmaspäeval, et nende kandis on viimase pooleteise kuuga tulnud sademeid 2,5–4,5 millimeetrit ning tema oma aastatepikkusest kogemusest niisugust pikka kuiva ja kuuma aega ei mäletagi. „Juba on põualaigud viljas sees ja mais pole põlvepikkunegi, tavaliselt on see selleks ajaks kasvanud vööni,” kirjeldas ta olukorda.

Taliviljad peavad veel vastu, aga kevadised hilisemad suviviljakülvid ei tõusnud õieti üleski ja kevadine suur saagilootus kahaneb savikatel maadel iga põuapäevaga.

„Esimese ringi silokogus oli keskmiselt hea, tegime vara ja kähku, lõpetasime juba 8. juunil, aga järgmise niitega on nii, et seda ei saa maas hoida, üks tund on niiduk ees ja masin kohe järel, muidu kuivab üle,” rääkis Madisson. „Teeme ka kesakündi, aga maa on nii kõvakuiv, et iga päev on adral mõni jupp küljest ära.”