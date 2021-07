Kuumus teeb lehmad haigeks

Ka on Kallakmaa täheldanud, et udarahaigusi on praegu rohkem, sedagi seostab ta loomade ülekuumenemisega.

Metstaguse Agro enamik karjast on aasta läbi laudas. Praegu toetavad nad kuumuses vaevlevad lehmi omaloodud niisutussüsteemiga, sellisega nagu kastmissüsteemid peenramaal. „Ise aretasime niisutussüsteemi, mis on laudas lae all ühenduskoridorides, kus loomad liiguvad. Loomad saavad selga niisutust,” selgitas Kallakmaa.

Laudas koonduvad lehmad jootjate ümber, asetavad lausa pea jootjale, millest õhkub värskust ja jahedust. „Eks lehma ajugi vajab rahustavat jahendust,” ütles Kallakmaa ja tõdes, et loomad on viimase piiri peal. „Kahju kohe neist, juba kolmas nädal läheb kuumuses ja lõppu ei paista,” ohkas mees.

Väiketalunikust piimatootja Arvo Kuutok nentis samuti, et lehmad ja kuumus ei sobi kokku ja nende 200 looma on tavalise karjamaal käimise asemel nüüd kõik laudas. „Kui pidime neid päevaks lausa poolvägisi välja ajama, siis ei tundunud see enam õige ja jätsimegi nad lauta,” rääkis mees.

Pererahvas mõistis loomade käitumisest, et neile ei meeldi selles kuumuses, ja mõttekam oli leida lisaaeg, et neile paar silorulli päevaks ette anda.