Lõputu vaidlus: kas murda tomatitel lehed ära või mitte?

Tomatikasvatajate seas käib igasuvine vaidlus, kas ja kui palju tohib tomatitaimedel lehti ära murda. Ühed nudivad pool vart lehtedest paljaks, et ikka õhk läbi käiks ja taimed oma jõu viljade valmimisse panustaks, teised eemaldavad vaid kõige alumised mulda puudutavad lehed, sest just lehed ongi need, mis vilju toidavad ja neil valmida aitavad. Kellel on õigus?