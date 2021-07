Suve suurim põllupäev toimub Jõgeval

Tavakatsepõldudel on näha 16 erinevat rapsi- ja 2 rüpsisorti ning 5 erinevat agrotehnoloogilist lahendust. Katsepõldudel on ka talioder, mis kogub iga aastaga aina rohkem populaarsust, tänu millele on sordivalik mitmekesistunud. Erinevate sortide ja taimekasvatustehnoloogiate võrdlusest ei puudu ka talinisu, millel teostati ränikatse, et näha, kas paraneb seisukindlus ja veekasutus, tagamaks põuatingimustes vastupidavuse.