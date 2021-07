Soomaa rahvas ootab huvilisi kohvikutepäevale

Kohvikutepäev kutsuti ellu kolm aastat tagasi, mil Soomaa rahvuspark tähistas oma 25. sünnipäeva. „Sellest on kujunenud tore traditsioon, mida ootab nii Soomaa kogukond kui ka loodusesõbrad lähedalt ja kaugemalt. Võimalus kaeda ehedat Soomaa elu ei avane just iga päev, kohvikutepäev ongi selle kogemiseks hea võimalus," sõnas Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Sandra Urvak.

Ka ei juhtu just sageli, et huvilised saavad ise ühepuulootsiku ehitamises kaasa lüüa või maitsta viiendat põlve Soomaal elava perenaise valmistatud ehedaid rabade ja jõgede vahel valminud roogasid, nautida head muusikat ja põnevaid mõtisklusi.

Külalised on oodatud legendaarsesse Käära tallu Sandra külas, kus kohvikulisi kostitatakse maitsvate, traditsiooniliste Soomaa roogadega. Tegevusi jagub nii väikestele kui ka suurtele.

Sel aastal on lisandunud veel kaks uut kohvikut – külalisi ootavad Soomaa puhkeküla Riisal ning haabjakohvik Tohera külas. Soomaa puhkeküla ehk endine Riisa Rantšo avab oma väravad, et pakkuda põnevaid soome-ugri maitseid, hõrke küpsetisi ja suupisteid. Külalistel on võimalus meisterdada ehteid, nautida saunamõnusid, paadisõitu ja muud.