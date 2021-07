Olukord põldudel: suviraps vajab tähelepanu

Milline on aga seis hetkel põldudel? "Sooja ja kuiva ilma tõttu taimede areng on kiire. Taliteravili on piimküpsuse, talioder ja talirukis taigenküpsuse kasvufaasis. Suviteravili on jõudnud õitsemise faasi, mõnel põllul on juba õitsemine lõpetatud. Põldhernes ja põlduba on õitsemise lõpetanud. Suvirapsi põldudel on esinemas suure- kapsaliblika röövikuid ja ka naeri- lehevaablase ebaröövikuid, kes närivad rapsi lehti ning suure arvukuse korral roodavad kogu taime. Jälgige oma suvirapsi põlde," kirjutavad ETKI teadurid.