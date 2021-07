Talupojad tegid kella viie klubile silmad ette

Aega endasse suhtuti ka hoopis teisiti. Jäätsi sõnul saab mälestustest lugeda, et need, kes said haridust ja läksid linna, märkasid kodukülla tulles, kui palju rahulikum oli elutempo, rääkimata siis võrdlusest tänapäevase elukorraldusega.

Kui oli asja teise talusse, siis kohe asja juurde asumist võis pidada isegi ebaviisakaks. „Kõige jaoks võeti aega: oli aega piipu toppida või naabrimehega üle aia veidi jutustada, enne kui päris asjast juttu tehti,” kirjeldas ta.

Nii oligi toonane korraldus ehk veidi omapärane – ühelt poolt ärgati 3–4 ajal öösel, et kõigega valmis saada, samas võeti kõigeks ka aega. „Meile tundub see ehk kummaline, aga sellel oli väga praktiline ja mõistlik põhjus, miks selline elukorraldus püsis,” kõneles ta. „Tööjärg oli kogu aeg ees, otsa see ei saanud, sellega välditi pidevat rapsimist.”

Kindlasti oli töid, näiteks kevadine külviaeg, kui tuli jälgida sobivat ajaakent, et vili maha saaks, ja siis polnud aega piipu toppides lobiseda. „Sellest olenes eeloleva perioodi söögilaud,” märkis ta.

Puhkepäevi ei olnudki

Sügistalvisel ajal päevakava muutus, kuid näiteks nõudis rehepeks rohkelt aega ja vaeva ja mõnikord venis see isegi novembrisse. „Meenutustes kirjeldatakse, kui raske oli rehepeksuks 2–3 ajal öösel ärgata, sest seda tuli teha muudele igapäevatöödele lisaks. Kirjeldati, kuidas uni oli kogu aeg peal või mõni jäi seina najale magama,” vahendas ta.

Jääts lisas, et siinkohal tuleb muidugi arvesse võtta, et äärmuslikult rasked olukorrad mälestuses ikka võimenduvad. „Aga rehepeksuaeg oligi raske, tööd kuhjusid ja kindlasti ei olnud ka sügistalv rahulik magamise aeg,” nentis ta.

Loomapidamises pole selles osas midagi muutunud, et loomad vajavad talitamist iga päev. Nii ei olnud ka püha päev ehk hingamispäev kunagi meie mõistes päris puhkepäev. Ja kui ikka oli vaja mõni muu kibekiire töö ära teha, siis seda reeglina ka tehti. FOTO: Henn Soodla

Päris puhkepäev polnud talurahva jaoks muidugi ükski – loomad tahtsid talitamist ja tööd tuli ikka teha. Ka pühapäeva pidamisega oli Jäätsi sõnul nii ja naa. „Kirik eeldas, et peetakse hingamispäeva ja käiakse kirikus, kuid Eesti talumees ei olnud alati väga kohusetundlik kirikus käija,” ütles ta. Kui töö oli vaja ära teha, siis seda ka tehti ning kaugema kandi talunikud ei jõudnudki igal nädalavahetusel kirikusse.