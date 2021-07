Kuumuse mõju: Maasikahooaega hakkab lõppema

Põlvamaal asuva Joosepi talu perenaine Kairi Roositalu rääkis, et esimesed portsud said enne jaanipäeva müüdud, aga siis hakkas kuum ilm marju kiiresti küpsetama. „Meil oli tunnelimaasikat ja taimed on ka kile peal väljas,” lausus ta. Pärast jaani tuligi juba avamaale suunduda. Päris kõik sordid veel valmis polnud, aga varased sordid olid küll punapõsised. „See on hea ka, las nad paisuvad. Meil on vesi all ja iga päev anname ainult vett, vett, vett.”

Sissetegemiseks ja säilitamiseks tasub maasikaid ostma hakata kohe, sest hooaeg võib kuuma tõttu ruttu lõppeda. „Kui vett on vähe, siis suurust marjad ei kogu. Nad ei jõua lihtsalt paisuda ja lähevad punaseks ära,” ütles Roositalu. Joosepi talus on maasikapõlde 35 hektari jagu.

Kastmine ongi tänavuse maasikahooaja võtmesõna. „Kellel vett on, tuleb kõvasti kasta, aga kui ei ole, on asi hull,” ütles ligi 25 hektaril laiuva Helme maasikakasvatuse omanik Andrus Horn. Neil õnneks kastmisvett jagub. „Aga vaata, milline mai meil oli. Tervenisti külm. On aastaid, kui saab juba juuni alguses korjama hakata, aga sel aastal on hiljaks jäänud.”

Ka Helme maasikakasvatuses valmisid esimesed müügiportsud enne jaani, aga peremees lootis, et avamaamaasikate põhihooaeg algab varem. „Sel aastal kandub raskuspunkt juulisse,” ütles ta.

Ega jaaniajal ja kuumaga inimesed suurt turge ei külasta ja moosimaasikaid veel ei varu.

Pigem tahetaksegi neid niisama söömiseks. Seda märkis ka Roositalu, et jaaniõhtule võeti neid lausa kastikaupa kaasa.

Eriti raske on ettevõtetel, kel puuduvad korralikud jahutussüsteemid, niisuguseid kasvatajaid on Eestis palju.

Tark seekord tormab

Igatahes tasub moosimaasikad osta juba juuli alguses, muidu võivad marjad lihtsalt liiga kribuks jääda. Praegu on maasikad veel suured ja hind päris kena. Kui enne jaanipäeva maksis kilogramm viis-kuus eurot, siis nüüd on hind soodsam.

Mida aeg edasi, seda väiksemaks marjad jäävad. „Hooaeg on sel aastal hästi lühike, aga ehk frigomaasikad veel päästavad,” sõnas Kairi Roositalu. Frigomaasikad on taimed, mida nad igal aastal juurde istutavad, ja paari kuu pärast annavad need saaki. Juuni lõpus need õitsesid ja mõne nädala pärast on marju oodata. „Aga kui kuumus kestab, võivad need samuti väikseks jääda,” lausus Kairi Roositalu.

Korjata parim varahommikul

Korjajaid oli nii Helme maasikakasvatusse kui ka Joosepi talu põldudele tarvis sadakond. Õnneks sel aastal mulluseid probleeme polnud. „Ukrainast sai tulla, aga eks inimesed ikka kardavad koroonat,” märkis Andrus Horn. Tal ja naabritest kasvatajatel korjajatest puudus pole, eestlasi ja välismaalasi on umbes pooleks. „Meil on Valga linn 30 kilomeetri kaugusel, sealt tullakse,” lausus ta.