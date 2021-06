Uue põllumajanduspoliitika reformipaketi osas jõuti kokkuleppele

„Luksemburgis sündinud kokkulepe on üks suuremaid viimastel aastakümnetel läbi viidud ÜPP reforme. Uue ÜPP ambitsioonikus on korralikuks väljakutseks põllumehele, kuna reformipaketti on tugevalt põimitud keskkonna- ja kliimaeesmärgid ning ühiskonna üldisemad ootused toidutootmise jätkusuutlikkusele,“ märkis kohtumisel osalenud maaeluminister Urmas Kruuse.